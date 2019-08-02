Yediemin otoparkı yangında kül oldu

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde geçtigimiz gün saat 19.30 sıralarında, Yesilova semtinde bulunan ve yerlesim yerlerinin yakınında olan otluk alanda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere su sıkarak müdahale eden itfaiye ekiplerine, yakındaki alısveris merkezinin güvenlik personeli de destek verdi. Ancak alevler, otluk alanın yanındaki yediemin otoparkına sıçradı. Güçlükle kontrol altına alınarak, söndürülen yangında aralarında hurdaların da bulundugu çesitli marka ve modelde 13 araç tamamen yandı. 9 araçta ise hasar olustu. Polis yaptıgı incelemede, kundaklama ihtimaline dair bulguya rastlamadı. Yangının söndürülmeden atılan sigara izmaritinden çıkmıs olma ihtimali üzerinde duruldugu belirtildi.