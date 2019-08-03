İnşaattan çıkan genç şampiyon

Manisa Futbol Kulübü U-14 takımı, geçen 7-8 Temmuz'da Kastamonu'da 74 ilden 126 takımın katıldığı 2018-2019 U-14 Türkiye Şampiyonası'nda, Sakaryasporu 5-0'lık skorla yenerek şampiyon oldu. Şampiyonluğu Manisa'ya getiren takımın oyuncularından biri de 14 yaşındaki İsmail Ediz oldu. 3 yıldır Manisa Futbol Kulübü'nün formasını giyen Ediz, futboldan arta kalan zamanlarında ve özellikle yaz aylarında babasıyla inşaatlarda çalışarak harçlığını çıkartıyor. İnşaatlarda tuğla taşıyıp, çivi toplayan, harç karan, gerektiğinde işçilere su servisi yapan Ediz, aynı zamanda eğitimine de devam ediyor. DERSLERE DEVAM

Manisa Spor Lisesi öğrencisi olan Ediz, futbol oynamanın daha küçük yaşlardan itibaren hayali olduğunu belirtip, "Babamın desteği ile bu spora başladım. 3 yıldır da kulübümde elimden gelenin fazlasını yaparak, mücadele etmeye çalışıyorum. Bu sezon U-14 takımları arasındaki şampiyonada birinci olup, kupayı Manisa'ya getirdik. Hedefim profesyonel bir futbolcu olmak" dedi. Boş zamanlarında inşaatlarda çalışıp, harçlığını çıkardığını belirten Ediz, "Hem inşaatlarda çalışmak hem spor yapmak hem de eğitimimi sürdürmek yorucu oluyor. Hayallerimi düşününce bütün yorgunluğum gidiyor. 'Spor yapıyor, inşaatlarda çalışıyorum' diye derslerimi hiçbir zaman ihmal etmedim. Yapmam gereken hayatın her alanındaki yaşamı anlayabilmek. Bunun içinde tüm bu işleri bir arada yürütebilmem, başarmam gerekiyor. Bu nedenle de hem takımımda hem iş hayatımda hem de okul hayatımda elimden geldiğince mücadele ediyorum" diye konuştu.

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