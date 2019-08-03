Atina seferleri durdu vatandaş mağdur oldu

İZMIR'IN Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran tarihinde başlayan feribot seferlerine teknik sorunlar yüzünden 30 Temmuz'a kadar ara verildi. Ancak sorun çözülemeyince seferlerin başlama tarihi 7 Ağustos tarihine ertelendi. Yaşanan gelişmeler mağduriyetleri de beraberinde getirdi. Firmanın internet sayfasından yaptığı duyuruda, seferlere teknik nedenlerle ara verildiği belirtilirken, "Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir" denildi. İddiaya göre bazı vatandaşlar ise rezervasyon iptal edilince paralarını almak istedi.

OFİSLER KAPALI

Öte yandan firma, Çeşm'deki ofisini kapattı. Fırat G., "Paramızı geri istedik. Ama ne firma sahibine ne de bir firma yetkilisine ulaşamıyoruz" dedi.