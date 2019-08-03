Deniz engel tanımıyor

yaşındaki down sendromlu Deniz Ayçe Karagöz, 3 yaşından itibaren aldığı özel eğitimden sonra ilkokul, ortaokul ve lisede hep kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gördü. Akranları ve veliler tarafından kabul görmeyip, güçlüklerle karşılaşan Deniz Ayçe, vazgeçmeden eğitimine devam edip, 2011 yılında İzmir Üniversitesi'nde iki yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazandı. Ailesi ile birlikte İzmir'de yaşamaya başlayan Deniz Ayçe, tüm zorluklara rağmen hazırlık sınıfı ile beraber 3 yılın sonunda İngilizce ve Almanca olmak üzere iki yabancı dil öğrenmiş olarak üniversiteden mezun oldu. Diğer down sendromlu gençlere örnek olan Deniz Ayçe mezun olduktan sonra boş durmayıp, Latin dansları, halk oyunları, işaret dili, yüzme ve aşçılık eğitimleri aldı. Aynı zamanda İzmir Down Sendromu Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olan Deniz Ayçe, halk oyunları grubu ile Makedonya'ya giderek roman danslarını sergiledi. 2016 yılında katıldığı In Orchestra isimli Erasmus+ Projesi kapsamında 3 yıl içinde hazırlanan Umut Otobüsü adlı tiyatro oyununda başrolü canlandırarak, büyük bir başarı gösterdi.

SEVGİ VE İLGİYLE

Proje grubu ile geçen haziran ayında İtalya'nın Floransa kentine giden Deniz Ayçe, oradaki Avrupalı proje ortakları ile atölyelere katıldı, lir ve keman çalmayı öğrendi. 2.5 yıldır da down sendromluların çalıştığı İyilik Atölyesi isimli kafeteryada müşterilere hizmet eden Deniz Ayçe, hayalinin profesyonel bir tiyatro sanatçısı olmak olduğunu söyledi. İzmir Down Sendromu Derneği yönetim kurulu üyesi olan anne Seray İlkmen (58), "Down sendromluların ülkemizde kabul görmeye başlaması daha çok yeni. Çok dışlanan bir engel grubu aslında. Kızımla gurur duyuyorum. Ayçe'nin bunları başarmasının en önemli nedeni ilgi ve sevgi görmesi" dedi.