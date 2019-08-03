Denizli’ye ‘süper lig’ kadrosu

BUGÜN NELER OLDU

dedi TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizli ekibi, transfer döneminde adından en çok bahsettiren kulüplerden biri oldu. Yeşil-siyahlılar, şu ana kadar iç transferler de dahil 13 futbolcuyla anlaştı. KulüpHEDEF İLK 5'E GIRMEKTransferlerle de adlarından söz ettirdiklerini dile getiren Çetin, şunları söyledi: