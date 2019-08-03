Denizli’ye ‘süper lig’ kadrosu

"1-2 transfer daha yapacağız"
dedi TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Denizli ekibi, transfer döneminde adından en çok bahsettiren kulüplerden biri oldu. Yeşil-siyahlılar, şu ana kadar iç transferler de dahil 13 futbolcuyla anlaştı. Kulüp Başkanı Ali Çetin, 9 yıl aranın ardından döndükleri Süper Lig'de hedeflerinin büyük olduğunu, her gün yeni bir ismi renklerine katarak hızla kadrolarını oluşturduklarını belirtti.
HEDEF İLK 5'E GIRMEK
Transferlerle de adlarından söz ettirdiklerini dile getiren Çetin, şunları söyledi: "Emin adımlarla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk 5'e girmek. Ona göre bir kadro hazırlıyoruz, 1-2 transfer daha var. Sağ olsunlar scout ekibimiz ve sportif direktörümüz, futbol şubemiz bu konuyla ilgili oldukça hassas. Ondan dolayı sıkı bir çalışma yürütüyorlar. Sonuca da ulaştık artık, çok az kaldı. Hedefimiz her zaman söylediğimiz gibi ilk 5. İnşallah o hedefe de ulaşmak için tüm mücadelemizi sürdüreceğiz."