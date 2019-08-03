Dumlupınar’da duygusal anlar

DUMLUPINAR Şehitliği'ni ziyaret eden Karşıyaka Spor Kulübü teknik heyeti ve futbolcuları duygusal anlar yaşadı. Karşıyaka Spor Kulübü Teknik Direktörü Mesut Toros ve Takım Kaptanı Mustafa Aşan, yaptıkları açıklamada, "Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemizi ziyaret ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile Dumlupınar'dan başlayıp ülkemizin kurtuluşu ile sona eren bu mücadelede şehit olan ecdadımızı rahmet ve saygı ile anıyoruz"
ifadelerini kullandılar. YALI STADI IÇIN ÇIKARMA VAR
Karşıyaka taraftarı yapımı yılan hikayesine dönün Yalı Stadı için Ağustos'un son haftasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gidecek. Karşıyaka Çarşı Grubu Lideri Taner Ütüklerli, "Atamızın kurduğu 96 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin 107 yıllık çınarı Karşıyaka'nın uğradığı haksızlıkların artık bitmesi
gerek. Her takıma stat yapılırken, Karşıyaka'nın da bir stadı olması için karadan, denizden İzmir Büyükşehir Başkanlığımıza gidiyoruz. Gerekirse Ankara'ya yürürüz" dedi.