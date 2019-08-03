Dumlupınar’da duygusal anlar

BUGÜN NELER OLDU

DUMLUPINAR Şehitliği'ni ziyaret eden Karşıyaka Spor Kulübü teknik heyeti ve futbolcuları duygusal anlar yaşadı. Karşıyaka Spor Kulübü Teknik Direktörü Mesut Toros ve Takım Kaptanı Mustafa Aşan, yaptıkları açıklamada,ifadelerini kullandılar. YALI STADI IÇIN ÇIKARMA VARKarşıyaka taraftarı yapımı yılan hikayesine dönün Yalı Stadı için Ağustos'un son haftasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gidecek. Karşıyaka Çarşı Grubu Lideri Taner Ütüklerli, "gerek. Her takıma stat yapılırken, Karşıyaka'nın da bir stadı olması için karadan, denizden İzmir Büyükşehir Başkanlığımıza gidiyoruz. Gerekirse Ankara'ya yürürüz" dedi.