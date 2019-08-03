Göztepe hücuma geçiyor

SÜPER Lig'in yeni sezonunda alt sıralarda yer almak istemeyen Göztepe, geçen sezon olduğu gibi hücum hattında çok üretken olamadı. Sadece 2 gol atabilen Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın lig öncesi mutlaka hücuma takviye yapılmasını istediği öğrenildi. Yönetim önceliği stoper ve sol bek bölgesine verirken, forvet için de kulüpte hareketli saatler yaşanmaya başladı.

SANNEH'DAN 1 YILLIK IMZA

Şu an ileri uçta Yasin Öztekin, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Eren Derdiyok ve Cameron Jerome gibi oyuncuları bulunan Göztepe'nin bir forvet arkası ve bir de golcü alacağı ifade edildi. Savunma için Belçika'nın Anderlecht takımında görev yapan Sanneh 1 yıllığına kiralandı. 24 yaşındaki stoper daha önce Danimarka'nın Horsens ve Midtjylland takımlarında forma giymişti. Sanneh 2018-19 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlech'e transfer oldu.

BONSERVİSTE PÜRÜZ

İzmir ekibinde, BŞB Erzurumsporlu Leo Schwechlen transferinin ise askıya alındığı kaydedildi. Eski oyuncusuyla her konuda anlaşan Göztepe'nin Erzurumspor'la bonservis konusunda pürüzleri gideremediği iddia edildi. Göztepe'nin 16

Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 sezonuna kadar eksiklerini gidermesi bekleniyor.