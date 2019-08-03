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yapmaya girdi yemek yedi

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Hırsızlık yapmaya girdi yemek yedi
BALIKESIR'DE Kuva-yi Milliye Mahallesi, Cihan Bilgehan Caddesi'nde bir çiğ köfte dükkanının kapısını zorlayarak kıran hırsız güvenlik kameralarına takıldı. İş yerindeki kasadan para ve bilgisayarı alan şahıs, buzdolabından çıkardığı çiğ köfteyi de dürüm yaparak yedi. Güvenlik kameralarını fark eden 19 yaşındaki E.G. isimli hırsız ardından tek tek kameraları söktü. E.G., iş yerinde bulunan kuryeye ait ceketi ve motoru da çaldı. İhbarı alır almaz olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, çevre esnafın kameralarını teker teker inceledi. Zanlı kısa sürede yakalandı.
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Hırsızlık yapmaya girdi yemek yedi
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