İptal yok revizyon var

BUGÜN NELER OLDU

yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği Çeşme Alaçatı Mahallesi'ne yapılması planlanan Ekrem Pakdemirli Havalimanı projesinin ihalesini İstanbul merkezli bir firma kazandı. 18 milyon 900 bin Euro yatırım yapacağı açıklanan şirketin, buna karşılık havalimanını 25 yıl işletmesi planlandı. Havalimanının 2020'de genel havacılığa hizmet vermeye başlaması beklenirken, DHMİ şirketten proje revizyonu istedi. Şirket yetkilileri, proje iptalinin söz konusu olmadığını, yeni kamulaştırmalara ihtiyaç duyulmaması için çalışma sahasının revize edildiğini ve son halinin DHMİ'ye sunulduğunu bildirdi.