Milli Eğitim’den öğrencilere müjde

İZMIR İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Funtastic Aquariums arasında işbirliği protokolü imzalandı. Öğrencilerin ilgi alanlarını genişletmek ve onlara farklı yaşam deneyimleri sunmak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında İzmir'deki iki bin öğrenci ve veliye akvaryumdaki etkinliklere ücretsiz giriş ve etkinliklere katılma imkânı sunulacak. Yaz döneminde başlayacak olan çalışma, tüm yıl boyunca sürecek. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile Polin Waterpark Satış Pazarlama Müdürü Pınar Doğan tarafından imzalanan protokolle öğrenciler, organizasyonda gönüllerince eğlenirken su dünyası ile ilgili bilgilendirilecek.

KEŞİF DOLU GEZİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "İzmir'de dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilerimize kültürel, ekolojik ve sosyal anlamda katkı sağlayacak güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Deniz hayvanlarını canlı bir şekilde görme, özelliklerini ve yaşam alanlarını tanıma imkanı bulacakları bu gezilerde; öğrencilerimiz aynı zamanda arkadaşları ve velileriyle birlikte verimli zaman geçirecek. Öğrencilerimiz, eğlence ve bilim dolu bir keşif macerasına çıkacak." diyerek imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti. 2 bin öğrenci ve veliyi ağırlayacak olan akvaryumda; Foça Siren kayalıklarından, Avustralya kıyılarındaki büyük set resifine, Paskalya Adası'ndan Asya'nın ruhunu taşıyan büyülü Yangtze nehrine, kutuplardan İzmir Çeşme ilçesine bağlı Ildırı'da bulunan Erythrai'ye kadar uzanan ilham ve keşif dolu bir gezi deneyimi öğrencileri bekliyor.