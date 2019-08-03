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’den tüm dünya mutfaklarına yayıyor

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Nazilli’den tüm dünya mutfaklarına yayıyor
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde, 'Patlıcan Vadisi' olarak adlandırılan ve 6 kilometrelik hava koridoru ile bilinen bölgede kurutulan dolmalık patlıcan, ihraç edilerek dünya sofralarını süslüyor. Mahalledeki her sokakta, her evin önünde patlıcanla uğraşan kadınları görmek mümkün. Günde ortalama 70 ton patlıcan kurutulmak üzere işlenirken, tarladan toplanıp, kurutulma aşamasına kadar geçen süreçte kadınların harcadığı emek takdir topluyor. Yaklaşık 600 ailenin geçim kaynağı olan ve toplandıktan sonra evlerinin önüne dökülen patlıcanları saplarından ayrıp, içlerini oyup kurutulacak hale getiren kadınlar, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kurutmalık patlıcan üretimini üç kuşaktır devam ettirdiklerini belirten Nurten Karaefe, "Bu kadının başarısı" dedi.
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Nazilli’den tüm dünya mutfaklarına yayıyor
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