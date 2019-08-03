Rektör Dınçer: yükselen bır değerız

BUGÜN NELER OLDU

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin kararnamesi ile Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer'in yeniden ataması yapıldı. Dünyanın önemli bilim merkezlerinden biri olmak için çalıştıklarını vurgulayan Dinçer, "Yaşar Üniversitesi, İzmir ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurt dışında da yükselen bir değer olmayı sürdürecek" dedi. "Üniversiteler, dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olurlar. Biz de bunun en güzel örneğiyiz" diyen Dinçer, "Geçirdiğimiz yıllar içinde, çok güzel projelere imzalar attık, halen devam eden projelerimiz ile de sosyal sorumluluk konusunda üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz. En önemlisi bunların tamamını, öğrencilerimizle birlikte, onların önderliğinde gerçekleştirdik. Üniversitenin atılımlarını önceki döneminde de olduğu gibi 'bilim, birlik, başarı' ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.