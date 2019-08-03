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Rögar kapaklarıyla suçüstü yakalandılar

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Rögar kapaklarıyla suçüstü yakalandılar
DENIZLI'NIN Honaz ilçesinde İbrahim A. (24) ve Celal E. (26) isimli şahıslar Honaz ilçesindeki bir kooperatiften rögar kapakları çaldı. Şahıslar ardından bölgeden ayrıldı. Kendilerini takip eden jandarmadan habersiz bir şekilde
kent merkezine doğru iler- leyen şahıslar ekip- ler tarafından kullan- dıkları araç ile Sevindik Mahallesi'nde durdu- ruldu. Şahısların son bir yılda bölgeden yakla- şık 10 bin lira değerinde rögar kapağı çaldıkları öne öne ürüldü. Gözal- tıntındaki 2 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Celal E., mahkemede tutuklanırken, İbrahim A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Rögar kapaklarıyla suçüstü yakalandılar
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