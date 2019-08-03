Rögar kapaklarıyla suçüstü yakalandılar

BUGÜN NELER OLDU

Honaz ilçesinde İbrahim A. (24) ve Celal E. (26) isimli şahıslar Honaz ilçesindeki bir kooperatiften rögar kapakları çaldı. Şahıslar ardından bölgeden ayrıldı. Kendilerini takip eden jandarmadan habersiz bir şekildekent merkezine doğru iler- leyen şahıslar ekip- ler tarafından kullan- dıkları araç ile Sevindik Mahallesi'nde durdu- ruldu. Şahısların son bir yılda bölgeden yakla- şık 10 bin lira değerinde rögar kapağı çaldıkları öne öne ürüldü. Gözal- tıntındaki 2 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Celal E., mahkemede tutuklanırken, İbrahim A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.