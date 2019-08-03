Siyaseti bıraktı çobanlık yapıyor

adayı olan Savaş Memiş, şimdi çobanlık yapıyor İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Savaş Memiş (34), 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde de DSP Kemalpaşa İlçe Başkanlığından istifa edip, belediye başkan adayı olarak seçim yarışına girdi. Gece gündüz demeden seçim çalışmalarında dişini tırnağına takan Memiş, 31 Mart'ta 169 oy aldı. Başkanlık yarışını kaybettikten sonra partisinin ilçe başkanlığı görevine geri dönen Memiş, önce ilçe başkanlığı görevinden istifa etti, ardından bir köye giderek araştırma yaptı. Köydeki doğal ortamı görünce kararını netleştiren Memiş, hemen birkaç koyun satın aldı. Sadece siyasetten değil şehir hayatından da vazgeçip köyde çadırda yaşamaya başlayan Memiş, siyasete uzun bir süre ara verdiğini, insanlara artık çobanlık yaparak hizmet vermek istediğini söyledi.

SIYASILERE ÖNERI

Şehir hayatından uzaklaştığını ifade eden Memiş, "Hizmet benim içimde var. Halka hizmetimi çobanlıkla devam ettireceğim. Bütün siyasetçiler kırlara çıksın, kuşların sesini dinlesinler" dedi.