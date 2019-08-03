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Yılmaz tamam Bahattın lıstede

Altay orta saha ve forvet transferleri için çalışmalarını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 3.8.2019
Yılmaz tamam Bahattın lıstede
TFF 1'inci Lig ekibi Altay, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le el sıkışırken, aynı takımdan golcü Bahattin'i de listesine aldı. Siyahbeyazlıların, 3.
Lig'de mücadele ettiği 2016- 17 sezonundan bu yana transfer etmek istediği Yılmaz'la 1 yıllık anlaşma sağlandı. Altyapısından yetiştiği İzmirspor'da profesyonel olan 30 yaşındaki futbolcu sırasıyla Narlıdere Bld, Gaziosmanpaşa, Yeni Malatyaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, İnegölspor, Nazilli Bld ve Hatayspor kulüplerinde oynadı. Yılmaz, geçen sezonun ilk yarısında Hatayspor, ikinci yarısında Samsunspor forması giydi. 14 GOL ATTI
Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun sakat olması nedeniyle forma giyemediği hazırlık maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, alternatif bir santrfor alınmasını talep etti. İzmir ekibinin bir süre önce ismi Menemenspor'la anılan Bahattin Köse'yi gündemine aldığı öğrenildi. Samsunspor'la sözleşmesi devam eden Bahattin geçen sezon 2. Lig'de 14 gol atmıştı.
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Yılmaz tamam Bahattın lıstede
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