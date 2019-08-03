Yılmaz tamam Bahattın lıstede

TFF 1'inci Lig ekibi Altay, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le el sıkışırken, aynı takımdan golcü Bahattin'i de listesine aldı. Siyahbeyazlıların, 3.
Lig'de mücadele ettiği 2016- 17 sezonundan bu yana transfer etmek istediği Yılmaz'la 1 yıllık anlaşma sağlandı.
Altyapısından
yetiştiği İzmirspor'da profesyonel
olan 30 yaşındaki futbolcu sırasıyla
Narlıdere Bld, Gaziosmanpaşa,
Yeni Malatyaspor, Büyükçekmece
Tepecikspor, İnegölspor, Nazilli
Bld ve Hatayspor kulüplerinde
oynadı. Yılmaz, geçen sezonun ilk
yarısında Hatayspor, ikinci yarısında
Samsunspor forması giydi.
14 GOL ATTI
Portekizli gol kralı Marco Paixao'nun sakat olması nedeniyle forma giyemediği hazırlık maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, alternatif bir santrfor alınmasını talep etti. İzmir ekibinin bir süre önce ismi Menemenspor'la anılan Bahattin Köse'yi gündemine aldığı öğrenildi. Samsunspor'la sözleşmesi devam eden Bahattin geçen sezon 2. Lig'de 14 gol atmıştı.