Yılmaz tamam Bahattın lıstede

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TFF 1'inci Lig ekibi Altay, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'le el sıkışırken, aynı takımdan golcü Bahattin'i de listesine aldı.Altyapısındanyetiştiği İzmirspor'da profesyonelolan 30 yaşındaki futbolcu sırasıylaNarlıdere Bld, Gaziosmanpaşa,Yeni Malatyaspor, BüyükçekmeceTepecikspor, İnegölspor, NazilliBld ve Hatayspor kulüplerindeoynadı. Yılmaz, geçen sezonun ilkyarısında Hatayspor, ikinci yarısındaSamsunspor forması giydi.14 GOL ATTIPortekizli gol kralı Marco Paixao'nun sakat olması nedeniyle forma giyemediği hazırlık maçlarında gol yollarında sıkıntı yaşayan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, alternatif bir santrfor alınmasını talep etti. İzmir ekibinin bir süre önce ismi Menemenspor'la anılan Bahattin Köse'yi gündemine aldığı öğrenildi.