Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akhisarspor’da gözler kupada

Akhisarspor’da gözler kupada

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Akhisarspor’da gözler kupada

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da gözler, Çarşamba günü Ankara'da Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Geçen yıl müzelerine götürdükleri Süper Kupa'yı bir kez daha kazanmak istediklerini belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Son şampiyonuz ve unvanımızı korumak istiyoruz" dedi.

KUPAYI ALACAĞIZ
Rakibin gücünü bildiklerini dile getiren teknik patron Altıparmak, "Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kupayı üst üste ikinci kez Akhisar'a getirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbol oynayarak kazanmayı hedefliyoruz. Bu takım bunu başarabilecek güçte" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisarspor’da gözler kupada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN