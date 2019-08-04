Akhisarspor’da gözler kupada

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da gözler, Çarşamba günü Ankara'da Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Geçen yıl müzelerine götürdükleri Süper Kupa'yı bir kez daha kazanmak istediklerini belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Son şampiyonuz ve unvanımızı korumak istiyoruz" dedi.

KUPAYI ALACAĞIZ

Rakibin gücünü bildiklerini dile getiren teknik patron Altıparmak, "Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kupayı üst üste ikinci kez Akhisar'a getirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbol oynayarak kazanmayı hedefliyoruz. Bu takım bunu başarabilecek güçte" ifadelerini kullandı.