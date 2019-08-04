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Beynindeki tümör Ahmet’i korkuttu

’de kolunda his kaybı yaşayan 24 yaşındaki ’in beyninde çıkan 8 santimlik tümör, ameliyatla alındı

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Beynindeki tümör Ahmet’i korkuttu
DENIZLI'DE yaşayan ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden yeni mezun olan 24 yaşındaki Ahmet Gediz, geçtiğimiz günlerde sol kolunda his kaybı yaşadı. Gediz, ardından bu şikayet ile Özel Tekden Hastanesi'ne gitti. Burada çekilen MR'ında, hastanın beyninde 8 santimlik tümör tespit edildi. Hastanenin Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi bölümünde Gediz ameliyat edildi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Bayram Çırak, "Hastamızın çekilen MR'ında beyinin sağ tarafında, kafatasının altında ve beyin dokusuyla beyin zarının arasında oldukça büyük sayılabilecek 7-8 santimetre çapında tümör diyebileceğimiz bir kitleyle karşılaştık. Ardından ameliyatı gerçekleştirdik. Bu tür olaylarda kitle ya da tümörü gördükten sonra yapılması gereken tek şey ameliyatla çözüm bulmaktır" dedi. Sağlığına kavuşan Gediz de, "Ameliyat öncesi psikolojim gerçekten bozuldu ve ama şu an çok iyi durumdayım. Doktorlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Beynindeki tümör Ahmet’i korkuttu
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