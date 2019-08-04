Denıze çamur akıtılmasına ınceleme

BUGÜN NELER OLDU

İzmir ?Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'i lağımdan sonra çamurla kirletmesi tepki çekti. Manşete taşıdığımız haberi ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri bölgede inceleme başlattı. Narlıdere Metro inşaatının Sahilevleri Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında çıkan çamurlu sular denize akıtıldı. Çalışmaların devam ettiği şehitlik bölgesindeki tüm çamur, kanal yoluyla denize bağlandı. Akan çamurlu su nedeniyle sahil çamur rengine dönerken, ortaya çıkan manzara vatandaşları isyan ettirdi. Büyükşehir'in kirliliği önlemek adına hiçbir özen göstermemesine tepki gösteren İzmirliler, CHP'li belediyeye tepkilerini dile getirdi. Egeli SABAH da yaşananları 'Lağımdan sonra şimdi de çamur' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çok sayıda şikayet de gelmesi üzerine bölgede inceleme başlattığı öğrenildi.