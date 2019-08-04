Horoz’a Kehinde dopingi

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SÜPER Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor'da alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek Güney Kore ekiplerinden Incheon United'a imza atan Lanre Kehinde, yeşil-siyahlı kulübe para kazandırdı.Kehinde ve Güney Kore takımının, Denizlispor'un kendilerini FIFA'ya şikayet etme tehlikesi nedeniyle böyle bir yöntem izlediği vurgulandı. Gelecek parayla rahatlayacak yönetimin, bu kaynağı transferde kullanacak.