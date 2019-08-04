Hurdalarla süs eşyası yapıyor

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Denizli'de emekli demir doğrama ustası 54 yaşındaki Turan Çetin, esnaftan topladığı hurda metalleri kullanarak 2 yılda 150 parçalık süs eşyası ve heykel koleksiyonu oluşturdu. Çetin, emekli aylığını bu eserleri yapmak hurda satın alarak harcadığından eşiyle zaman zaman tartıştıklarını belirterek, "Bu eserler benim evlatlarım gibi, bunlar elimden alınırsa çocuk gibi ağlarım" dedi. Emekli aylığını hurdaları satın almakta kullandığı için eşiyle tartıştığını söyleyen Çetin, "Boş zamanlarımı atölyede heykel yaparak geçiriyorum. Bunlar benim evlatlarım gibi, bunlar elimden alınırsa çocuk gibi ağlarım. Hurdalardan heykellerin yanı sıra uçak, helikopter, saksı ve çeşitli süs eşyaları da yaptım" diye konuştu.