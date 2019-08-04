Kesim yasağına uymayana ceza

11 Ağustos'ta başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'e de kurbanlık hayvanlar geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şu ana dek İzmir'e 26 bin 211 küçükbaş ve 8 bin 925 büyükbaş kurbanlık hayvanın geldiğini açıkladı. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, il genelinde bu hayvanların kesilebileceği, gerekli teknik altyapıya ve hijyen şartlarına uygun 281 kesim yeri belirledi. Belirlenen kurban kesim yerlerinde, acil durumlarda müdahale edebilecek ve muhtemel olumsuzlukları denetleyecek birer veteriner hekim de görevlendirildi. Ayrıca, geçici kurban satış yerleri ve iş yerinde kurban kesimi yapan işletmelerden, toplam 235 resmi satış yeri belirlendi ve vatandaşlardan buraları tercih etmeleri istendi. Yetkililer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde listeleri yayınlanan bu yerler dışında kurban alımı ve kesimi yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer tarafından, kurbanlık hayvanlara ait sevk belgelerinin satıcıdan talep edilmesi ve http://hayvanbilgi.tarim.gov.tr adresinden ya da 'HaySag' isimli mobil uygulamadan, kulak küpesindeki bilgiler girilerek hayvan hakkında bilgi alınması önerildi. Ayrıca, sürdürülebilir hayvancılık yapılabilmesi açısından damızlık dişi hayvan kesimi yasak olduğundan, vatandaşlardan gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanları kesmemeleri istendi.

SOKAKTA KESIM YASAK

İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen kesim yerleri tercih etmeyip, park, bahçe, sokak, bina önleri gibi umuma açık yerlerde kesim yapacak olan vatandaşlar olursa, bunlara Çevre Kanunu kapsamında 232 TL para cezası kesilecek. Etrafı kapatılmış, özel mülk ve bahçelerde kesim yapacak vatandaşların ise bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Buna göre, kesim yapılacak yerin zemininin beton, asfalt gibi sızdırmaz malzemeden olması, atık ve sakatatları sokak hayvanlarına vermemeleri ya da çevreye atmamaları, çöp poşetine koyduktan sonra belediye görevlilerine teslim etmeleri ya da en az 2 metrelik bir çukura gömmeleri, çevre ve insan sağlığı açısından önem arz ediyor.