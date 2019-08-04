Oğlunun anısına yüzmeyi öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

yılının aralık ayında eski milli yüzücü Timur Akıncı, İstanbul'da katıldığı bir yarışın ardından geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Akıncı'nın vefatı yüzme camiasını yasa boğarken, acıların en büyüğünü ise Akıncı'nın annesi Helga Akıncı yaşadı. Oğlunun vefatıyla hayatı alt-üst olan Akıncı, çok zor dönemler geçirdikten sonra tıpkı oğlu gibi yüzmeye karar verdi. İki sene önce 74 yaşında havuza giren Akıncı, bu sürede birçok başarıya imza atarak hem acısını bir nebze olsa da hafifletti hem de sporun yaşının olmadığını gözler önüne serdi. Akıncı, "Yüzme beni oğlumun vefatından sonra düştüğüm karanlık kuyudan çıkardı. Havuza her girdiğimde oğlumla beraber yüzüyormuş gibi hissediyorum" dedi.