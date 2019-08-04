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Somalili kıza ’de şifa

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Somalili kıza İzmir’de şifa
DOĞUŞTAN kalp hastalığı bulunan Somalili Amino Fıqı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Somali'de yaşayan ve İzmir'de kalp ameliyatı yapılan 17 yaşındaki Fıqı, "Doktorlar sayesinde iyileşmiş olarak ülkeme dönüyorum" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Işık, "Kalbindeki delik kapatılarak, akciğere giden atardamarın kapağı onarıldı. Hastanın kalbi bu işlemler esnasında 100 dakika durduruldu" diye konuştu.
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Somalili kıza İzmir’de şifa
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