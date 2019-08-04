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Ünlü Sultaniye üzümü sergide

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Ünlü Sultaniye üzümü sergide
Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünde bir yandan hummalı bir hasat çalışması yapan Manisalı üreticiler bir yandan da üzümleri kurutmak için sergilere sermeye başladı. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet Ersaygı hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi. Bereketli Manisa Ovasında ve ilçelerinde üreticinin üzüm kesme işlemine başladığını, üzümlerin sergiye serildiğini belirten Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı üreticinin fiyat beklentisinin en az 10 TL olduğunu söyledi. Manisa Ticaret Borsası olarak Çekirdeksiz Sultani Üzümün Coğrafi İşaret tescilinin alındığını hatırlatan Ersaygı, "Üzümde rekolteyi Tarım Bakanlığı açıklıyor. Geçtiğimiz sezon üreticimiz için oldukça bereketli geçti. Üzümün başkenti Manisa'da şu ana kadar toplamda 234 bin 103 üzüm tescil edildi. Manisa üzümü ülke ekonomisine 476 milyon 63 bin dolar katkı sağladı" diye konuştu.
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Ünlü Sultaniye üzümü sergide
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