Ya seleznyov ya da Mevlüt

Süper Lig'de şu ana kadar G.Saray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu, Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut ve Anderlecht'ten Bubacarr Sanneh ile anlaşan Göztepe, golcü için düğmeye bastı. Eren Derdiyok ve Jerome'nin dışında iyi bir golcü daha almayı planlayan yönetimin geçen sezon Akhisarspor'dan Malaga'ya transfer olan Yevhen Seleznyov ile görüştüğü öğrenildi.

İZMİR'E GELMEK İSTİYOR

Geçen sezon uzun süre G.Saray'ın da gündeminde olan Ukraynalı futbolcunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Afyonkarahisar kampında oynadığı 3 özel maçta hücumda sorunlar yaşayan sarı- kırmızılılar Başakşehirli Mevlüt Erdinç ile de görüşmelerini sürdürüyor. Teknik direktör Tamer Tuna'nın tecrübeli golcüyü takımında görmeyi çok istediği ve başkan Mehmet Sepil'in transferini bitirebilmek için şartları zorladığı ileri sürüldü.

RİZE DE TAKİPTE

Başakşehir'in bonservisli oyuncusu olan Mevlüt Erdinç'le Çaykur Rizespor'un da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulanırken, Göz-Göz'ün elini çabuk tutarak 32 yaşındaki oyuncuyu takıma kazandırmayı planladığı dile getirildi.