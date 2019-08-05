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Ağaçlandırma sahasında

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Ağaçlandırma sahasında yangın
İzmır'in Menderes ilçesindeki bir ağaçlandırma sahasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisinde ormanlık ve ağaçlandırma sahasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler, 3 helikopter ve 8 arazözle yangına müdahale etti. Ekipler, yoğun çalışmanın ardından alevcleri kontrol altına aldı. Gün boyu havadan ve kararadan soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
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Ağaçlandırma sahasında yangın
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