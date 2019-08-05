Akhisar’da gündem Dany

BUGÜN NELER OLDU

Kadrosunda Lukac, Rotman, Vrsajevic, Bjarnason, Cocalic ve Gelaya'yı barındıran Akhisarspor, 2020 senesine kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Dany'i gönderip forvet için yabancı kontenjanı açmak için çabalıyor.Teknik direktör Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, "Dany planlarımız arasında yok. Yabancı oyuncu hakkımızı defansta değil, forvette kullanacağız" diye konuştu.Şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akhisar yabancı golcü transferinde gaza bastı.Öte yandan son Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor, G.Saray ile Çarşamba günü oynayacağı finale de iddialı hazırlanıyor.