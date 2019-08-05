Akhisar’da gündem Dany

Kadrosunda Lukac, Rotman, Vrsajevic, Bjarnason, Cocalic ve Gelaya'yı barındıran Akhisarspor, 2020 senesine kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu Dany'i gönderip forvet için yabancı kontenjanı açmak için çabalıyor. Dany'le yapılan görüşmelerde henüz sonuç alamayan yeşil-siyahlıların, yeni haftada oyuncuyla bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak yaptığı açıklamada, "Dany planlarımız arasında yok. Yabancı oyuncu hakkımızı defansta değil, forvette kullanacağız" diye konuştu.
GOLCÜ ARANIYOR
Şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akhisar yabancı golcü transferinde gaza bastı. Gazişehir'den Hollandalı Rydell Poepon'la ilgilenen yeşil- siyahlıların, Azerbaycan Premier Ligi takımı Qarabağ Ağdam'dan Innocent Emeghara'yı da listesine eklediği bildirildi.
Öte yandan son Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor, G.Saray ile Çarşamba günü oynayacağı finale de iddialı hazırlanıyor.