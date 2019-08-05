Balıkesir’de asayiş berkemal

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesır'depolis ve jandarma ekipleri denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri kent genelinde 3 aşamalı motosiklet ve aranan şahıs uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama sırasında 4 bin 930 kişiye kimlik sorgulaması yaparken, bin 209 motosiklet kontrol edildi ve 3 aranan motosiklet yakalandı. Ayrıca arama kaydı olan ve çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalanırken, 37 motosiklet trafikten men edildi. 25 adet sürücü belgesiz sürücü yakalanırken, 95 bin 470 lira para cezası uygulandı. Trafik polisleri ise ana yollarda radarla hız kontrolü yaptı. 16 ekip ve 26 personel ile yapılan uygulamada 367 sürücüye hız kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 117 bin 67 lira ceza kesildi. Denetimlerde 2 araç trafikten men edildi.