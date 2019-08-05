‘Beyaz’ Balıkesir’de asayiş berkemal her gün çöpleri topluyor

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Denizli'ninBabadağ ilçe merkezinde sokakları dar ve engebeli olan 5 mahallenin çöpleri katır ile toplanıyor. Yemi ve bakım ihtiyaçları belediye tarafından karşılanan ve belediyenin kadrolu katırı olan 'Beyaz', çöpleri yaklaşık 12 yıldır topluyor. Sokakları kamyon, traktör ya da herhangi başka bir motorlu aracın geçişine uygun olmayan 5 mahallenin çöpü yaklaşık 25 yıldır bu yöntemle toplanıyor. Beyaz'ın bakıcısı ve temizlik işlerinde görevli olan Adem Nazlı, "22 senelik belediyede hizmetinin 15 yıla yakınını Beyaz ile birlikte geçirdim. Çocuklar onu çok seviyor" dedi.