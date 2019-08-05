Definecinin cesedi uçurumda bulundu

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Denizli'nınBabadağ ilçesinde iddiaya göre, Ayhan B. (46) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir arkadaşı define aramak için Bekirler Mahallesi'nde kaçak kazı yapmaya başladı. Bu sırada bölgede gezen jandarma devriyesini gören Bayrak ve arkadaşı jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayıp, dağlık alanda kaçmaya başladı. Bayrak ve arkadaşı kısa sürede gözden kayboldu. Bayrak'ın eve dönmeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yapılan aramada Ayhan B.'nin cesedi 40 metrelik uçurumun dibinde bulundu. Kaçan zanlı ise aranıyor.