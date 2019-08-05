Erkenci üzüm kurutulmak üzere serilmeye başlandı

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Manisa Saruhanlı'da, dünyava ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümüne alternatif ürün olarak 1500 dekar alanda 'Süperior seedless' cinsi üzüm yetiştiriliyor. Bu sezon Saruhanlı'daki bağlarda yaklaşık 5 bin ton 'Süperior seedless' üzüm yetiştirildi. Ancak iç piyasada fazla tüketimi olmayan bu üzümün büyük bölümü talep olmadığı için dalında kaldı. Hasat yapılanlar ise kilosu 1 lira 60 kuruştan alıcı bulabildi. Üzümünü yaş olarak satamayan üretici, çareyi kurutmakta buldu. Sultaniye üzümü için hazırlıklar hummalı şekilde sürerken, bir yandan da alternatif ürün olarak yetiştirilen ancak dalında kalan 'Superior seedless' cinsi üzümler, dalından kesilip kurutulmak üzere serildi. 1 dekar alanda ortama 5 ton üzüm kurutulan ilçede, 500 dekar alana üzüm serilecek. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Bu üzüm yeşil olarak, tazeyken tüketilmeli. Çok lezzetli ve güzel" dedi.