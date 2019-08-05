Eş zamanlı ‘AK Aile’ buluşması

BUGÜN NELER OLDU

AKParti İzmir Teşkilatları 30 ilçede dev bir buluşma gerçekleştirdi. Aynı anda sahaya inen il ve ilçe teşkilatlarının tüm kademeleri İzmir'in tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak parti üyelerinin kapılarını çaldı. Ülke gündemine taşınan bu örnek uygulama büyük ses getirdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bu alan çalışmamızla teşkilatımızda ve tabanımızda büyük bir heyecan yarattık, özellikle sosyal medya üzerinden #BizBirizBeraberİzmiriz hastagıyla Türkiye gündeminde ilk sıralarda yankı bulduk. 30 ilçemizde, il, ilçe başkanları, yöneticileri, kadın ve gençlik kollarımızla, üyelerimize aynı anda dokunduk, sorunlarını dinledik, görüş alışverişinde bulunduk. Bu gerçekten dev bir 'AK Aile Buluşması' oldu" diye konuştu.Ziyaretlerin ilk olma özelliği taşıdığını blirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Gördük ve gösterdik ki 'Biz biriz, beraber İzmir'iz'. Teşkilatlarımız, üyelerimiz ile aynı anda kucaklaştı. Olağanüstü bir gündü, heyecan verici bir uygulamaydı. Üyelerimizin ve teşkilatlarımızın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada İzmir'in bu AK Aile buluşmasını gündemde ilk sıralara taşıdı. Üyelerimizin yanı sıra mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı tüm halkımızı içine alacak eş zamanlı buluşmalar gerçekleştireceğiz" dedi.