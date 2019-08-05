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’de silahlı saldırı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
İzmir’de silahlı saldırı: 3 yaralı
İzmir'ın Tire ilçesinde, bir gece kulübünün önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir gece kulübünün giriş kapısının önünde bekleyen İ.Ç, M.Ç ve S.G'ye, bir otomobilden ateş edildi. Yaralanan 3 kişi, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.Ç. ve M.Ç, İzmir Yeşilyurt Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, çok sayıda boş kovan buldu. Olayda kullanılan otomobil, jandarmanın incelemeleri sonucu tespit edilirken, faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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İzmir’de silahlı saldırı: 3 yaralı
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