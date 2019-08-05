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Kaplumbağalar için günde 50 kilometre yol gidiyor

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Kaplumbağalar için günde 50 kilometre yol gidiyor
İzmir'in Hatay semtinde yaşayan ve çelik kapı montajı yapan Mehmet Emin Polat, 29 Temmuz'da gittiği Urla ilçesinde sanayi sitesinin arkasındaki dere yatağında su birikintisi içinde yüzen yaklaşık 250 kaplumbağa olduğunu gördü. Kimi kuruyan kaplumbağaların aç olduğunu fark eden Polat, onları poğaça ve simitle besledi. Aralarında yavruların da olduğu kaplumbağaların kurumaması için çeşmeden kovayla su taşıyarak su birikintisine döken Polat, her gün yaklaşık 50 kilometre yol giderek, kaplumbağaları balık yemi ile besliyor. Polat, "Hayvanlar karınları aç. Onları böyle bırakmaya gönlüm razı değil" dedi.
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