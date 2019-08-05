Karşıyaka’nın filizleri

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımız sezon play-off'tan dönen Karşıyaka, yeni sezona da iddialı hazırlanıyor. Transfer yasağı nedeniyle gençlere sarıldılar.Asırlık çınarın geldiği durum elbette ki çok üzücü ve düşündürücü. Geçmiş yılların hataları ve ihmalleri, mevcut yönetimin üzerine çöktü. Ancak başkan ve arkadaşları hiçbir zamanedebiyatı yapmadıkları gibi eldeki imkanlarla takımı ayakta tutmayı ve yarıştırmayı başardılar.GENÇLER ÇOK DEĞERLITeknik direktör Mesut Toros ise gençlere olan güvenini her fırsatta dile getirerek onlara moral aşılıyor.Kazanmış olsalardı da aynı şeyleri yazacaktım. Zira bu takım seyircisi karşısına çıktığı zaman aslan kesiliyor. Sadece tribünlerde değil, saha dışında yaptıkları yardım ve kampanyalarla da takımlarına büyük destek olan ve güç veren bir taraftara sahipler. Şampiyonluğa oynayan bir çok takımda bu destek ve tribün gücü yok. Başka bir deyişle, özellikle İzmir'deki maçları 1 kişi fazla oynuyorlar.Şampiyonluk posterlerine hasret kalsalar da, bu gurur tablosu en az şampiyonluklar kadar değerli. Karşıyaka'nın filizlerini, koruma altına alın sevgili Karşıyakalılar.