Kötü gün dostu salih

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Yazıbaşı Mahallesi'nde yaşayan evli bir çocuk babası 63 yaşındaki Salih Aydın'ın gönüllü olarak vatandaşlara cenaze hizmeti vermesi duyanları hayrete düşürüyor. Tekel'den 20 sene önce emekli olan Aydın, kahvehanede boş vakit geçirirken kendi kendine ilginç bir karar aldı. İnsanlara faydalı bir iş yapmak ve hayır dua almak için tanıdığı tanımadığı kişilerin yakınlarının cenaze işlerine yardımcı olmaya başladı. 18 senede toplam 500 cenaze ile ilgilenen Aydın, bu özelliği sayesinde Torbalı'da 'Mezarcı Salih' lakabıyla tanınıyor. Belediyedeki işlemlerden, cenazeyi yıkamaya, cenaze namazından defnedilmesine kadar her aşamada vatandaşlara yardım eden Aydın, bundan büyük mutluluk duyduğunu söylüyor. 20 sene önce emekli olduktan sonra kahvehanede boş boş oturmak yerine böyle bir şeyi kendine görev belirlediğini anlatan Salih Aydın, "2001 yılında emekli oldum. Kahvehanede oyun oynayıp yararsız işlerle uğraşmaktan sonra kendine yeni bir görev belirledim. Yazıbaşı Merkez Camii hocası bu konuda bana ön ayak oldu. Hem kendi akrabalarım, tanıdıklarım hem de tanımadığın insanların cenaze işleri ile ilgileniyorum. İnsanların kötü günlerinde yanlarında olmak beni çok mutlu ediyor. Topluma faydalı bir işle uğraşmak çok gurur verici. 18 yıldır Torbalı ve çevresindeki cenazelere katılıyorum. Bugüne kadar toplam 500 cenazeye katıldım. Bu özelliğim nedeniyle bana 'Mezarcı' lakabını taktılar. Belediyedeki görevliler de beni tanıyor. Telefonla işlemleri halledebiliyorum. Bazen cenaze de yıkıyorum. Cenaze namazlarına katılıyorum. Defin işlemlerini hallediyorum" dedi.Boş vakitlerinde mezarlığa giderek yolları süpürdüğünü ve temizlik yaptığını anlatan Aydın, "Bazen 5 litrelik peş şişelere doldurduğum su ile mezarları yıkayıp temizliyorum. Beni gören insanlar şaşırıyorlar. Tanımadığım insanların cenaze işlerini halledince onlar da çok mutlu oluyorlar. Ben bu işleri para kazanmak için yapmıyorum. İnsanlar bana 'Allah razı olsun' dese yeterli. Artık cenaze işleri olan herkes beni aramaya başladı. Cenaze denilince akla ilk ben geliyorum. Sadece cenaze değil, düğünlere de katılıyorum" dedi.