Manisa’da toplu taşımaya denetim

BUGÜN NELER OLDU

ManisaBüyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 15 ilçede hizmet veren toplu yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. İçişleri Bakanlığı, izinsiz yolcu taşımacılığı yapan araçların denetlenmesi noktasında 81 ile talimat gönderdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı trafik zabıta ekipleri de, Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle birlikte Manisa merkez ve 15 ilçesinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Trafik kurallarına uygun hareket etmeyen, belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araç sürücülerine cezai yaptırım uygulanırken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.