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Menemenspor ’le imzaladı

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Menemenspor Ali Özgün’le imzaladı
TFF 1. Lig'de transfer dönemini hareketli geçiren takımların başında gelen Menemenspor, sezon bitimi yollarını ayırdığı santrforu Ali Özgün'ü yeniden kulübe döndürdü. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki futbolcusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Geçen sezon Gümüşhanespor'dan kadroya dahil edilip 31 lig maçında 12 gol atan Ali Özgün, yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceği için mutlu olduğunu söyledi. 1. Lig'de Menemenspor'un başarısı için herkesin en iyi mücadeleyi vereceğini belirten deneyimli golcü, "İzmir'i ve ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
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Menemenspor Ali Özgün’le imzaladı
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