Otobüslere ne oluyor?

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir Edremit'te cuma günü 1'i çocuk, 5 kişinin öldüğü, geçtiğimiz gün Manisa Kırkağaç'ta facianın ucuz atlatıldığı otobüs yangınlarının ardından dün de Çeşme'de tur otobüsü yandı. 3 günde 3 otobüsün yanması akıllara "Otobüslere neler oluyor?" sorusunu getirdi. Yaşanan 3 ayrı yangının ardından İzmir Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği'nin kurucusu Selim Gediz, açıklama yaptı. İzmir'de kuzeninin otobüs yangınından sağ kurtulmasının ardından 3 yıl önce derneği kuran Selim Gediz, otobüs yangınlarının önüne geçmeyi, denetimlerin yapılması ve can kaybını en aza indirmeyi amaçladıklarını söyledi. 3 yıldır mücadelesini verdikleri sorunların bugün ölümlerin ardından gündeme geldiğini belirten Selim Gediz, "Otobüs yangınları ile ilgili araştırma yaparken, 2012'de çıkan yönetmeliğin bir türlü uygulanmadı. Otobüs yangın sistemlerinin kontrolü hafif kusur olarak geçiyordu, ağır kusur olması için dernek olarak dava açtık. Elimizden geleni yaptık, her türlü masrafı yaptık. Ben hayattayken artık otobüs yansın istemiyorum. Edremit'teki olayda otobüs gece yanmış olsaydı, hiç kimse kurtulamayacaktı. Bizim 3 senedir dile getirdiğimiz şeyler bugün gündeme geldi. Otobüsteki 5 kişi, 3-4 dakikada yanarak öldü. Ben mücadeleme devam edeceğim ve otobüsler yansa bile insanların oradan sağ salim çıktıkları günü görmek istiyorum. Ben kendim otobüse binemiyorum, önce benim can güvenliğim önemli" dedi.Edremit'teki yangının çıktığı otobüs ile aynı model bir başka otobüs üzerinde yangınları anlatan İzmir Otobüs Yangınlarını Önleme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan ise "Yönetmelikteki madde, araç muayenelerinde ağır kusur olarak nitelendirilmediği için herhangi bir şekilde bu sistemin olup olmadığı, olsa bile çalışıp çalışmadığı kontrol edilemiyor. Bu nedenle araçlarda yapılan her değişiklik incelenmiyor. Bu araçta yangın söndürme sistemi var, fakat bu sistemin çalışıp çalışmadığı, tüpün dolu olup olmadığı kontrol edilmiyor. Bu otobüste bulunan yangın sisteminde motor kısmında kırmızı kablolar, aracın yangınını algılıyor. Ancak kabloda bir yanma olduktan sonra içindeki sistem tüpü tetikliyor ve motor bölümündeki yangını söndürüyor. Edremit'teki yangın gece olsaydı, çok daha fazla can kaybı olurdu, yangın fark edilmezdi. Motor bölümünde çıkan yangını şoför fark etmeden 10 kilometre gidebiliyor" dedi. Otobüs yangınlarına sebebiyet verebilecek bir diğer durumu açıklayan Aslan, "Araçlar üretildikten sonra koltuk arkası ekranlar ve 220'lik prizler takılmaya başlandı. Araç yapıldığı zamanki elektrik kablo ve sigortaları bu eklentilere göre değil. Yaz döneminde araçlar çok sık çalışmaya başladı ve motor odasında, bazen içerisinin sıcaklığı 100-120 dereceyi buluyor, aracın bazı bölgeleri 700- 800 dereceye kadar ısınıyor. Bunlar çok ciddi bir yangın tehlikesini oluşturuyor" dedi.