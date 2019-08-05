Veteriner hekimlerden kurban uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

ManisaVeteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl ülke genelinde 950 bin büyükbaş, 2 milyon 800 bin de küçükbaş hayvan kesileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Yıldız, "Hayvan varlığı açısından bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bu miktarlardaki hayvanlarımızın şu anda temin edilebilecek düzeyde olduğu biliniyor. Kurban dini bir vecibe. Bu vecibeyi yerine getirirken de doğru hayvanı seçmek, doğru hayvanı ve sağlıklı hayvanı seçmek noktasında çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler için sağlıklı hayvan, sağlıklı tüy yapısına sahip, çevresiyle olan iletişimi iyi, refleksleri yerinde, kaburgaları veya kemikleri gözükmeyecek düzeyde kilosunu almış, ciddi manada hareketli, etrafına karşı tüm uyaranlara cevap veren hayvanların seçilmesi taraftarıyız. Dini vecibe olarak kurbanlık danalarda özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını geçme şartı aranıyor. Yine küçükbaş hayvanlarda da annesinin boyutuna ulaşmış hayvanlar kurbanlık olarak kesilmeli" dedi.