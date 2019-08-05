Zayıflamak isteyenler için mide botoksu

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Songünlerde giderek yaygınlaşan "Mide Botoksu" yöntemi, ameliyata gerek kalmadan kilo vermeye yardımcı oluyor. Özel Gözde İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, Mide Botoksu yöntemiyle mide içindeki açlık hormonunun salgılandığı bölgelere müdahale edildiğini ve oluşan tokluk hissinin de kilo vermeye yardımcı olduğunu söyledi. Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, toplam 20 dakikalık bir operasyonla uygulanan mide botoksunun açlık hormonunu da azalttığını ve böylece kişinin tok kalma süresini uzatarak zayıflamaya yardımcı oluğunu dile getirdi.Yöntem hakkında bilgi veren Op. Dr. Mehmet Kemiksiz, "Yiyecekler, yaptığımız botoks işleminin ardından mideden daha yavaş geçiyor. Bu nedenle tokluk hissi de artıyor. Mide Botoksu, tüp mide, kelepçe gibi yöntemlerle ameliyat olmak istemeyenler için ideal. Mide botoksu diyet ile birlikte daha etkili kilo verdiriyor. Mide Botoksu'nun nörolojik hastalıklar, kas hastalıkları, ülser, gastrit ve mide kanseri gibi rahatsızlıkları olanlar için uygun olmadığını da vurgulayan Dr. Kemiksiz, "Bu yöntem, 20-65 yaş aralığındaki kilolu kişilere ve vücut kitle indeksi (VKİ) 27-35 arası olanlar için uygundur.