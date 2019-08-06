Altay’da Rıdvan gitti

BUGÜN NELER OLDU

yönetiminin Afyon kampında el sıkışıp 2 yıllık ön protokol yaptığı genç ön libero Rıdvan Özdemir, kampın ardından İzmir'de başlayan çalışmalara katılmadı. 23 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki arkadaşlarına veda mesajı gönderdiği öğrenildi.Altay'da, bir süre önce anlaşma sağlanan Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan da takıma uyum sağlayamadığı için kamptan ayrılmış,