Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizlispor Rabiu’nun peşinde

Denizlispor Rabiu’nun peşinde

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Denizlispor Rabiu’nun peşinde
ŞU ana kadar birçok önemli ismi renklerine bağlayan Denizli temsilcisinde sıradaki hedef ise Mohammed Rabiu… Yeşil-siyahlılar, son olarak Rusya 1. Lig takımlarından KS Samara forması giyen ve mevcut durumda bonservisi elinde olan Ganalı futbolcu için girişimlere başladı. Daha önce Udinese, Sampdoria, Evian, Anji Mahaçkale gibi takımlarda da oynayan Rabiu, Gana Milli Takımı'nda da 31 defa görev aldı. Ege ekibi, ayrıca Empoli forması giyen Arnavut asıllı İsveçreli oyuncu Frederic Veselli ile prensipte anlaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor Rabiu’nun peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN