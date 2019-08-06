Denizlispor Rabiu’nun peşinde

BUGÜN NELER OLDU

ŞU ana kadar birçok önemli ismi renklerine bağlayan Denizli temsilcisinde sıradaki hedef ise Mohammed Rabiu… Yeşil-siyahlılar, son olarak Rusya 1. Lig takımlarından KS Samara forması giyen ve mevcut durumda bonservisi elinde olan Ganalı futbolcu için girişimlere başladı. Daha önce Udinese, Sampdoria, Evian, Anji Mahaçkale gibi takımlarda da oynayan Rabiu, Gana Milli Takımı'nda da 31 defa görev aldı. Ege ekibi, ayrıca Empoli forması giyen Arnavut asıllı İsveçreli oyuncu Frederic Veselli ile prensipte anlaştı.