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Foça’da atlı ekipler yoğun ilgi görüyor

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Foça’da atlı ekipler yoğun ilgi görüyor
İZMİR'IN turistik Foça ilçesinde, plaj ve sahillerde görev yapacak atlı jandarma ekipleri mesaiye başladı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan atlı birim için özel yetiştirilen, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Nevşehir'de konuşlu Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan temin edilen atlar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ekipler, öncelikle atların bakım ve barınmaları için uygun şartların bulunduğu Yenifoça Mahallesi'nde görev yapmaya başladı. Vatandaşlar, ekipleri durdurarak, çocuklarıyla birlikte atları sevip, onlarla fotoğraf çektirdi.
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Foça’da atlı ekipler yoğun ilgi görüyor
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