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Kurtdere Güreşlerı’nde erdoğan sürprızı

Giriş Tarihi: 6.8.2019
Kurtdere Güreşlerı’nde erdoğan sürprızı
Balıkesır'de düzenlenen 60. Kurtdere Güreşleri'nin final müsabakaları öncesi Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan sürprizi yaşandı. İzmir-İstanbul açılışını gerçekleştirmek üzere bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafilesinde bulunan isimler, 60 Kurtdere Güreşleri'ni izlemek için Balıkesir'e geldi. Yerlikaya ve Erdoğan'ı Kurtdere Er Meydanında Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve protokol üyeleri karşıladı. Davul zurna eşliğinde Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan güreş severleri selamlayarak, protokol tribününde güreşleri izledi.
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Kurtdere Güreşlerı’nde erdoğan sürprızı
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