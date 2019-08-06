Kurtdere Güreşlerı’nde erdoğan sürprızı

Balıkesır'de
düzenlenen 60. Kurtdere
Güreşleri'nin final müsabakaları
öncesi Gençlik
Spor Bakan Yardımcısı
Hamza Yerlikaya ve
Dünya Etnospor Konfederasyon
Başkanı Bilal
Erdoğan sürprizi yaşandı.
İzmir-İstanbul açılışını
gerçekleştirmek üzere
bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın kafilesinde bulunan isimler, 60
Kurtdere Güreşleri'ni izlemek için Balıkesir'e
geldi. Yerlikaya ve Erdoğan'ı
Kurtdere Er Meydanında
Güreş Federasyonu
Başkanı Musa Aydın,
Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Yücel
Yılmaz, Karesi Belediye
Başkanı Dinçer Orkan ve
protokol üyeleri karşıladı.
Davul zurna eşliğinde
Bakan Yardımcısı Yerlikaya
ve Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal
Erdoğan güreş severleri selamlayarak, protokol
tribününde güreşleri izledi.