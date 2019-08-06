Müftüden eşlere kurban uyarısı

KURBAN kesmenin bir ibadet olduğunu söyleyen Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban ibadetinde hem kesen açısından hem de kesilen hayvan açısından bir takım özellikler bulunması gerektiğini bildirdi. Kurban olacak hayvanlarda bulunması gereken özellikler hakkında bilgiler veren İl Müftüsü Ramazan Topcan, kurban kesecek vatandaşların da bazı özellikler taşıması gerektiğini dile getirdi. Müftü Topcan kurban kesecek kimsenin zengin olması gerektiğini söyleyerek, bir sene kendi adına, bir sene de eşi adına kurban kesmenin caiz olmadığını ifade etti. Müftü Ramazan Topcan, "Böyle tombalayla veya gönül almacasına 'bu sene ben keseyim, önümüzdeki sene siz kesersiniz' şeklindeki bir uygulama doğru değildir" dedi.

ÜÇ PARÇA YAPIN

Kesilen kurbanın paylaşılması gerektiğinin de altını çizen Müftü Topcan, "Bugün yaşadığımız dünyada sevgimizi muhtaç insanlar var. Kurban Bayramı aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmak için bir vesiledir. Onların ihtiyaçlarını gidermek, onları da Kurban Bayramı'ndan hisseyab edebilmek için bir vesiledir. Peygamberimiz kurbanı üçe taksim eder. Bir tanesini ev halkına bırakır, bir tanesini yakın akrabasına, diğerini de komşularına taksimatını yapardı. Bu huzur ve barışın olduğu bir dünya tesisi açısından son derece önemlidir" diye konuştu.