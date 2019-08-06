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VW’den Torbalı’nın davetine yanıt var

Giriş Tarihi: 6.8.2019
VW’den Torbalı’nın davetine yanıt var
VOLKSWAGEN'IN olası Türkiye yatırımı, son dönemde Alman ve Türk basınının haberleriyle gündeme gelirken, Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun'un Torbalı için davet mektubuna yanıt geldi. Henüz değerlendirme aşamasında olduklarını belirten Şirketin Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Dr. Andreas Tostmann, "Bizim için faydalı olduğunu düşündüğümüz bölgenizdeki yatırım olanakları ve bölgenizin durumuyla ilgili vermiş olduğunuz bilgi için de teşekkür ederiz. Şu an bulunduğumuz noktada çeşitli alternatif lokasyonları, içseldışsal teknik kriterleriyle ve stratejik bir bakış çerçevesi içinde incelemekteyiz. Karar alınır, alınmaz sizin teklifinize geri dönüş sağlayacağız" dedi.
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VW’den Torbalı’nın davetine yanıt var
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