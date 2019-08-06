Yıldırım, söz verdığı aileye konuk oldu

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İzmır'ınBayındır ilçesine gelen 28. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, geçen yıl astıkları pankartla kendisini çaya beklediklerini söyleyen aileyi unutmadı. Bayındır ve Kiraz ilçelerini ziyaret etmek üzere İzmir'e gelen Binali Yıldırım, geçen sene 22 Haziran'da ayında binalarına astıkları pankartla kendisini çaya beklediklerini ifade eden Baykal ailesini ziyaret etti. Bayındır'da yaşayan ailenin astığı pankartı unutmayarak ailenin evine giden Yıldırım'ı, Kızılay'dan emekli Mehmet Baykal, Dilek Baykal, Hande Tambak ve Sadık Tambak karşıladı.Binali, Yıldırım, konuk olduğu evde verdiği sözü yerine getirip çayı içti ve aile üyeleriyle bir süre sohbet etti. Çıkışta açıklamalarda bulunan Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun sıradan bir proje olmadığını belirterek, "İstanbul-İzmir artık 3 saatin altına iniyor. Bursa'dan İzmir'e dün 2 saatte geldim. Otoyol çok güzel oldu. Bu millet için daha fazlasını yapacağız" dedi.