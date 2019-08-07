2030 Ulaşım Planı masaya yatırıldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmırBüyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu 2030 Ulaşım Planı'nın ilk 5 yıl içinde hayata geçireceği uygulamalar, ilçe belediye başkan yardımcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldı. Tarihi Asansör'de gerçekleşen toplantıda, toplu ulaşım, yayalaştırma ve bisiklet projeleri ön plana çıktı, sivil toplum temsilcilerinin görüşleri alındı. 2030 Ulaşım Planı'nda özellikle motorsuz ulaşım hamleleri dikkat çekti. Yeni bisiklet yolları ve yaya alanlarıyla zenginleştirilen plan içinde 15 kilometre yaya alanı öngörüldü, 215 kilometre de yaya öncelikli yol belirlendi. 2030 için hedeflenen 784 kilometrelik bisiklet yolunun önemli bir kısmı ilk beş yıl içinde hayata geçirilecek. Ulaşım ana planı kapsamında, mevcutta 177.7 kilometreyi bulan raylı sistem hattının 465 km'ye çıkarılması planlanıyor. İzmir'in liman kenti kimliğine uygun olarak deniz ulaşımında ilk olarak Mavişehir'de yeni bir iskele yapılması planlanıyor.