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361 şişe kaçak içki ele geçirildi

Giriş Tarihi: 7.8.2019
361 şişe kaçak içki ele geçirildi
İZMİR'DE Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, Güzelbahçe ilçesi Çamlı Mahallesi'nde bir marketin kaçak içki sattığı yönünde ihbar aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmanın ardından markete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, çeşitli markalara ait satışa hazır, 361 şişe kaçak içki ele geçirildi. Jandarma ekipleri, iş yeri sahibi A.C. hakkında yasal işlem başlattı. Ele geçirilen içkilerin imha edileceği öğrenilirken emniyet ekipleri sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
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361 şişe kaçak içki ele geçirildi
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